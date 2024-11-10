PlayStation 5 rekor kırdı! İşte şaşırtan rakamlar

Sony, PlayStation 5 Pro'nun piyasaya sürülmesinin hemen ardından, 2024 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 65.5 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Konsol satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon adet düşmüş ve 2024 toplamında 2 milyon adet azalmış olsa da, oyun satışlarının 77.7 milyon adetle %14.9 artması bu düşüşü fazlasıyla telafi etti. Sony'nin aylık aktif PlayStation Network kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yılki büyük fiyat artışına rağmen 116 milyon seviyesinde kaldı.

Bu sonuçlara göre Sony, gelirlerinde %9’luk bir artış yakalarken, işletme karını %73 oranında artırarak 445,1 milyar yen (yaklaşık 2,91 milyar dolar) seviyesine taşıdı. Şirket, tatil sezonu için piyasaya sürülmesi planlanan yeni ve daha pahalı (aynı zamanda daha kârlı olması muhtemel) bir konsol nedeniyle yılın geri kalanı için gelir beklentilerini bir miktar yükseltti.

OYUNLAR, SATIŞTAKİ BAŞARILARA YANSIDI

Sony'nin oyun satışlarındaki başarısının büyük bir kısmı, aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong'un başarısına bağlanıyor. Oyun, PC versiyonu da dahil olmak üzere, ikinci çeyrekte 20 milyon adet satıldı. Bir diğer yüksek performans gösteren oyun ise birinci parti Astro Bot başlığı oldu ve hit oyunların satışları nasıl etkileyebileceğini gösterdi.