PlayStation 5 rekor kırdı! İşte şaşırtan rakamlar

2024 yılının son çeyreğinde satışa sunulan PlayStation 5 oyun konsolunun satış rakamları açıklandı. Sonny'nin açıkladığı bu rakama göre oyun konsolundaki satış rakamları düşerken konsol oyunlarının satışında artış gözlemlendi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
PlayStation 5 rekor kırdı! İşte şaşırtan rakamlar
Yayınlanma: Güncellenme:

Sony, PlayStation 5 Pro'nun piyasaya sürülmesinin hemen ardından, 2024 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 65.5 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Konsol satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon adet düşmüş ve 2024 toplamında 2 milyon adet azalmış olsa da, oyun satışlarının 77.7 milyon adetle %14.9 artması bu düşüşü fazlasıyla telafi etti. Sony'nin aylık aktif PlayStation Network kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yılki büyük fiyat artışına rağmen 116 milyon seviyesinde kaldı.

Bu sonuçlara göre Sony, gelirlerinde %9’luk bir artış yakalarken, işletme karını %73 oranında artırarak 445,1 milyar yen (yaklaşık 2,91 milyar dolar) seviyesine taşıdı. Şirket, tatil sezonu için piyasaya sürülmesi planlanan yeni ve daha pahalı (aynı zamanda daha kârlı olması muhtemel) bir konsol nedeniyle yılın geri kalanı için gelir beklentilerini bir miktar yükseltti.

OYUNLAR, SATIŞTAKİ BAŞARILARA YANSIDI

Sony'nin oyun satışlarındaki başarısının büyük bir kısmı, aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong'un başarısına bağlanıyor. Oyun, PC versiyonu da dahil olmak üzere, ikinci çeyrekte 20 milyon adet satıldı. Bir diğer yüksek performans gösteren oyun ise birinci parti Astro Bot başlığı oldu ve hit oyunların satışları nasıl etkileyebileceğini gösterdi.

Karahantepe, yabancı arkeologları büyülediKarahantepe, yabancı arkeologları büyülediKültür Sanat
playstation konsol oyunu
Günün Manşetleri
İsrail saldırıları devam ediyor
Doğu Perinçek’ten Atatürk ve Cumhuriyet dersi
Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı
Trump ve Abbas’tan “Adil ve kapsamlı barış” mesajı
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi 10 yıl daha yaşasaydı..."
O ilde Kuş Gribi tespit edildi
Bakanlık Sözcü Gazetesi'nin iddialarını yalanladı
Erdoğan ve devlet erkanı 10 Kasım'da Anıtkabir'de
Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik
Çok Okunanlar
Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi 10 yıl daha yaşasaydı..." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi 10 yıl daha yaşasaydı..."
İstanbul’da korkunç otobüs kazası: Can kaybı ve yaralılar var İstanbul’da korkunç otobüs kazası: Can kaybı ve yaralılar var
'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yeni mesleğini açıkladı 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural yeni mesleğini açıkladı
O ilde Kuş Gribi tespit edildi O ilde Kuş Gribi tespit edildi