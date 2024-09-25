Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Bu bir intihardır' diyerek iki kente deprem uyarısı yaptı

Birkaç gündür Mersin, Adana bölgesinde incelemelerde bulunan ve bölgeyi depreme karşı uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabı üzerinden değerlendirme ve uyarılarına devam ediyor.

Prof. Dr. Ercan, dün Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir'deki Soli Pompeipolis antik kentinde deprem ile kırık izi araştırması yaptığını söylerken "Eski kent, Mersin değil uzak odaklı başka sarsıntının rezonansıyla yıkılmış olabilir. Çukurova’yı örten 16-21 katlı tüm yapılarda ivedi rezonans ölçümü alınmalı. Durum çok önemli" ifadelerini kullandı.

'Yazık bu ülkeye'

Türkiye'nin Bahamaları olarak tanımladığı Mersin'deki yapılaşmaya dikkat çeken Ahmet Ercan, "bölgedeki gökdelenlerin jeofiziğe, jeolojiye ve depremlere meydan okuduğunu belirterek yetkili kurumlara seslendi.

Ey yer-yapı denetim kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, Afet İşleri siz bunlara nasıl izin verirsiniz? Yazık bu ülkeye, yazık Çukurova’ya, yazık kişi yaşamına.

'Bu bir intihardır'

Mersin ve Adana'daki yapıların deprem bilimi ile jeofizik, statik gerçeklere aykırı olarak, sulu, gevşek toprakta, sıfır mütemadi temel üzerine, yalıtımsız inşa edildiğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem uyarısını şöyle sürdürdü.

Bu yapılaşma suçuna kişi yaşamı, deprem için dur de! Bu bir intihardır! İnanılır gibi değil.