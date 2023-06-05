Prof. Dr. Naci Görür iki ili uyardı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen 4.2'lik depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür "Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir”

Prof. Dr. Naci Görür iki ili uyardı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR 2 KENTE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Görür şu ifadeleri kullandı.

- Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir

# Prof. Dr. Naci Görür
Evren nasıl yok olacak? Dünyanın en eski ayak izi keşfedildi! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı Etkinlik İçeriği: Konuşmacı Seçimi, Program Planlama ve Katılımcıların Beklentilerini Karşılama
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