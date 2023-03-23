Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminde Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu belirtti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminde Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu belirtti. Görür, "Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız" dedi.
TV100'de “Sesimi Duyan Var mı?” programında beklenen Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul genelinde zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri sıraladı.
Prof. Dr. Görür, “İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor” dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:
- İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.