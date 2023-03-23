Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminde Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu belirtti. Görür, "Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız" dedi.