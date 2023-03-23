Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminde Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu belirtti.

# Prof. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı - Resim: 1 1 8

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depreminde Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu belirtti. Görür, "Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı - Resim: 2 2 8

TV100'de “Sesimi Duyan Var mı?” programında beklenen Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul genelinde zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri sıraladı.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı - Resim: 3 3 8

Prof. Dr. Görür, “İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da zemini en sağlam ve en zayıf olan yerleri açıkladı - Resim: 4 4 8

Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:
- İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.