Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye deprem uyarısı yaptı

- Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası'na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır