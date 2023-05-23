Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye deprem uyarısı yaptı
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki illerde son günlerde meydana gelen depremlere karşı uyardı. Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" dedi.
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan, son günlerde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Görür, bir bölgeye özellikle dikkat çekip uyarı yaptı.
ÖZELLİKLE YÖNETİCİLERİMİZ SAVRUN GÜZERGAHINDA DİKKATLİ OLMALIDIR
Prof. Dr. Naci Görür Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır diyerek şunları ifade etti:
- Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu.
- Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası'na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır