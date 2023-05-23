Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye deprem uyarısı yaptı

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki illerde son günlerde meydana gelen depremlere karşı uyardı. Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" dedi.

# Prof. Dr. Naci Görür # deprem # Kahramanmaraş
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Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye deprem uyarısı yaptı - Resim: 1 1 3

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan, son günlerde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Görür, bir bölgeye özellikle dikkat çekip uyarı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye deprem uyarısı yaptı - Resim: 2 2 3

ÖZELLİKLE YÖNETİCİLERİMİZ SAVRUN GÜZERGAHINDA DİKKATLİ OLMALIDIR

Prof. Dr. Naci Görür Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır diyerek şunları ifade etti:

- Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. 

Prof. Dr. Naci Görür o bölgeye deprem uyarısı yaptı - Resim: 3 3 3

- Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası'na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır