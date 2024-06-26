Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem haberini duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından bir uyarıda bulundu.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem haberini duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak kaydedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından bir uyarıda bulundu. Görür, KAF ve DAF arasındaki sorunlu bölgeye dikkat çekerek, "Bunu uzun zamandır söylüyoruz" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremi duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 4.1 kilometre olarak açıkladı.
NACİ GÖRÜR BİNGÖL'Ü UYARDI
Deprem bilimciler, uzun zamandır Bingöl Karlıova'ya özellikle dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Bölgeyi öteden beri uyardıklarını ifade eden