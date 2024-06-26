Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem haberini duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından bir uyarıda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..." - Resim: 1

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem haberini duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak kaydedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından bir uyarıda bulundu. Görür, KAF ve DAF arasındaki sorunlu bölgeye dikkat çekerek, "Bunu uzun zamandır söylüyoruz" dedi.


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Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..." - Resim: 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremi duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..." - Resim: 3

Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 4.1 kilometre olarak açıkladı.

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Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..." - Resim: 4

NACİ GÖRÜR BİNGÖL'Ü UYARDI

Deprem bilimciler, uzun zamandır Bingöl Karlıova'ya özellikle dikkat çekiyordu. Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Bölgeyi öteden beri uyardıklarını ifade eden

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