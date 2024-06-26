Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem haberini duyurdu. Bingöl Karlıova'da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 07.42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 kilometre olarak kaydedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki depremin ardından bir uyarıda bulundu. Görür, KAF ve DAF arasındaki sorunlu bölgeye dikkat çekerek, "Bunu uzun zamandır söylüyoruz" dedi.



