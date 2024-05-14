Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"

Son dönemde Türkiye, art arda yaşadığı depremlerle sık sık gündeme geliyor. Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tunceli, Bingöl ve Erzincan bölgeleri için deprem uyarısında bulunan Görür, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, işte o durumda" şeklinde ifadeler kullandı.