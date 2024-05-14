Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için deprem uyarısı: "Korkudan midemiz ağzımızda"
Son dönemde Türkiye, art arda yaşadığı depremlerle sık sık gündeme geliyor. Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür Tunceli, Bingöl ve Erzincan bölgeleri için deprem uyarısında bulundu.
Son dönemde Türkiye, art arda yaşadığı depremlerle sık sık gündeme geliyor. Prof. Dr. Naci Görür, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tunceli, Bingöl ve Erzincan bölgeleri için deprem uyarısında bulunan Görür, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya, işte o durumda" şeklinde ifadeler kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında Tunceli, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısında bulunarak, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda" dedi.
NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMALAR
Türkiye son dönem art arda meydana gelen depremlerle sarsılırken, Prof. Dr. Naci Görür katıldığı TELE1 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TUNCELİ VALİSİ SESİMİZİ DUYUP CİDDİ BİR FAALİYET GÖSTERDİ"
Görür'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde;