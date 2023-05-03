Prof. Dr. Naci Görür Göksun depremlerinden sonra o ili uyardı

Kahramanmaraş Göksun’da ardı ardına yaşanan depremler sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Göksun’dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür Göksun depremlerinden sonra o ili uyardı
Son Güncelleme:

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin 3. ayı yaklaşırken bölgedeki sismik hareketlilik yeniden hızlandı.  Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,0 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere Osmaniye Adana, Sivas'ta da hissedildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA 

Çifte depremler sonrası gözler  yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Naci Görür, "Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir" dedi.

Görür'ün paylaşımı şöyle;

- Yağmurlu/Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha öneki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun.

# Kahramanmaraş # deprem # göksun # adana # Prof. Dr. Naci Görür
Milli T70 helikopterine yeni isim: Nefes Dark web nedir? TEKNOFEST tarihe geçti "Her şeyi bu memleketin imkanlarına borçluyum"
Çok Okunanlar
1 Mehmet Emin Alpsoy kimdir?
2 3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Siyasi liderler hangi takımı tutuyor?
5 Emekli maaşlarına kademeli zam açıklaması