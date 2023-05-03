Prof. Dr. Naci Görür Göksun depremlerinden sonra o ili uyardı

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin 3. ayı yaklaşırken bölgedeki sismik hareketlilik yeniden hızlandı. Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,0 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere Osmaniye Adana, Sivas'ta da hissedildiği bildirildi. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar panik yaşarken şuan için olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Çifte depremler sonrası gözler yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Naci Görür, "Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir" dedi.

Görür'ün paylaşımı şöyle;

- Yağmurlu/Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha öneki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun.