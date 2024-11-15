Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: "Büyük deprem üretme potansiyeli var"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem haritasına dair önemli uyarılarda bulundu. Malatya Fayı'na dikkat çeken Görür, bu fayın büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Görür, 6 Şubat depremlerinin Malatya Fayı'na stres yüklediğini vurgulayarak, "Malatya Fayı yavaş hareket eden bir fay ve yeterince bilinmiyor," dedi. Deprem uzmanı, Gövdeli-Doğanşehir bölgesindeki depremin, Malatya Fay Zonu'na yakın olduğunu ve bu fayın kırılması halinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

MALATYA FAYI'YLA İLGİLİ NELER BİLİNİYOR?

2024 yılı başlarında ayrıntılı olarak incelenen Malatya Fayı'na dair önemli bilgiler paylaşıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu fayın 200 kilometre uzunluğunda ve 3 segmentten oluştuğunu belirtti. Sözbilir, "Bu segmentlerden her biri tek başına kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde depremler üretebilir," dedi. Ayrıca, yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın yaklaşık 3 bin yıldır kırılmadığını ortaya koyuyor. Sözbilir, "Malatya Fayı, kırılması halinde Malatya’yı ciddi anlamda etkileyebilecek bir fay," diye ekledi.