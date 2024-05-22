Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması: "Eğer olursa..."

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir panalde büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu. Görür şunları söyledi:

- Eğer beklenen deprem Marmara'da gerçekleşir ve bu bölgenin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker ve bununla birlikte tüm Türkiye diz üstü çöker. Bu durum, ekonomik ve siyasi özgürlüğümüzü kaybetmemize neden olabilir.