Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması: "Eğer olursa..."
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, büyük İstanbul depremi konusunda uzmanlardan gelen açıklamaları takip ediyorlar. Yerbilimci Görür konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir panalde büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu. Görür şunları söyledi:
- Eğer beklenen deprem Marmara'da gerçekleşir ve bu bölgenin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker ve bununla birlikte tüm Türkiye diz üstü çöker. Bu durum, ekonomik ve siyasi özgürlüğümüzü kaybetmemize neden olabilir.
İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (İMİDER) tarafından düzenlenen panel, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele, Prof. Dr. Naci Görür'ün yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İBB KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İMİDER Başkanı İrfan Tutacak da katıldı. Ayrıca dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı.
"DEPREM KAÇINILMAZ"
Panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ülkede depremler olmaya devam edecek. Levha sınırlarını yok edemez veya durduramazsınız. Levha hareketleri, insanlardaki kalp atışları gibidir; nabız durursa insan ölür, levha hareketleri durursa dünya ölür. Depremler, yeryüzünün yaşadığının bir göstergesidir ve bu hareketler sayesinde yaşam döngüsü devam eder," ifadelerini kullandı.
Görür, toplum olarak herkesin üzerine düşen görevler olduğunu vurguladı. "Eğer çocuklarımızın depremde ölmesini istemiyorsak, kendimizi değiştirmeliyiz. Belediye başkanlarının işlerini mi yapmasını istiyoruz, yoksa kaçak işlerin peşine mi düşsünler? Bu kararı biz vermeliyiz," dedi.