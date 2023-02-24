Prof. Dr. Naci Görür'den o bölge hakkında uyarı

“Deprem” korkusunun yaşandığı şehirlerden biri olan Adana ile ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür’den yeni bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, hep Adana soruluyor. Maraş depremlerinden sonra Anadolu 3,5-7,0 m güney/güneybatıya DAF/ÖD fayı boyunca kayınca yerbilimciler doğal olarak Adana Havzası ve Kıbrıs için biraz tedirgin olurlar. Biz de biraz dikkatli olunsun dedik. Hepsi o, sevgiyle" dedi.