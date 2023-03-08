Prof. Dr. Naci Görür'den rahatlatan açıklama

"BEKLENTİM KÜÇÜK BOYUTLU DEPREMLER"

Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."