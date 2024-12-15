Prof. Dr. Osman Bektaş'dan İstanbul depremi açıklaması: "İnanmayın..."

Çanakkale’nin Saros Körfezi’nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, İstanbul'da beklenen büyük depremin tetiklenip tetiklenmeyeceği sorusu yeniden gündeme geldi. Konuya ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş açıklama yaptı.

Prof. Dr. Osman Bektaş'dan İstanbul depremi açıklaması: "İnanmayın..."
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 Deprem konusundaki açıklamalarıyla tanınan Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, konuyla ilgili bilimsel bir değerlendirme yaparak, paniğe neden olabilecek spekülatif yorumlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Osman Bektaş’ın şunları ifade etti:

- Kuzey Marmara Fayı Üzerine: Kuzey Marmara Fayı'nın hareketlerinin her noktada aynı şekilde olmadığını belirten Bektaş, bazı bölgelerin enerji biriktirip kilitlendiğini, bazılarının ise enerjiyi sürekli boşalttığını (creep) ifade etti. Bu farklılık, tarihsel olarak aynı noktada aynı büyüklükte depremlerin meydana gelmesinin zorunlu olmadığını ortaya koyuyor.
- Deprem Çığırtkanlığına Karşı Uyarı: Bektaş, tarihsel verilere dayalı tahminlerin abartılı bir şekilde sunulmasının, halk arasında gereksiz bir korkuya yol açabileceğini belirtti. Deprem tahminlerinin toplumu korkutma aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.
- Saros Depremi ve İstanbul: Çanakkale’deki 4.4 büyüklüğündeki depremin, Marmara Bölgesi’nde büyük bir depremi tetiklemesi için bilimsel bir veri bulunmadığını belirten Bektaş, bu tür değerlendirmelerin bilimsel temellere dayandırılması gerektiğini söyledi.
- Sonuç olarak, uzmanlar Saros Körfezi’nde yaşanan depremin İstanbul depremine doğrudan bir etkisinin olabileceğine dair güçlü bir kanıt olmadığını ifade ediyor. Ancak bu, İstanbul ve çevresinde deprem riskinin olmadığı anlamına gelmiyor. Her zaman hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir.
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