Rus lojistik devi Türkiye pazarında

Rusya’nın önde gelen şirketlerinden Fesco, Mersin’de ofis açarak Türkiye pazarına girdi.



Fesco, Türkiye’deki şirketi aracılığıyla enerji, petrokimya ve gaz alanında Türkiye ve Orta Asya ülkelerinde inşaatı devam eden projeler için proje yüklerinin teslimatını organize edecek.



Fesco Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Severilov, “Hem Türk hem de Rus şirketlerinden gelen yoğun talep üzerine, Fesco’nun bölgedeki genişlemesini artırmak istedik ve bu yatırım kararını aldık” dedi.



Fesco aynı zamanda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin lojistik operatörü. Akkuyu NGS ile Fesco arasında imzalanan anlaşmaya göre Fesco taşımacılık grubu, üç yıl boyunca Akkuyu NGS inşaat projesi çerçevesinde deniz yoluyla teslim edilen tüm malların lojistik operatörlüğünü yapacak.