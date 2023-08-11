Rusya Ay’a uzay aracı gönderdi!

Rusya, 47 yıl sonra ilk kez Ay’a uzay aracı gönderdi. Rusya'nın gönderdiği uzay aracı 21 Ağustos’ta Ay’a inmesinin bekleniyor.

Rusya Ay’a uzay aracı gönderdi!
Rusya Ay’a uzay aracı gönderdi!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Rusya, 47 yıl sonra ilk kez Ay misyonunu başlattı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay’a gönderilen Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1 broketini Rusya Uzak Doğusu'ndaki Vostochny Uzay Üssü’nden fırlattı. Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine giren uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’a inmesinin beklendiğini ifade etti.

Küçük bir araç boyutundaki Luna-25, Ay’ın güney kutbunda 1 yıl incelemelerde bulunacak ve Ay’da su kaynağı arayacak. Borisov, şu ifadeleri kullandı:

- Ayın 21'ini bekliyoruz. Umarım Ay’a yumuşak bir iniş gerçekleştiririz. İlk olacağımıza inanıyoruz.
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rusyanın uzay aracı

ABD’li astronot Neil Armstrong, 1969 yılında Ay’da yürüyen ilk insan olurken, Sovyetler Birliği’nin Luna-2 misyonu ise 1959 yılında Ay’ın yüzeyine ulaşan ilk uzay aracı olmuştu. Luna-9 ise 1966'da Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilen ilk uzay aracı olmuştu.
Öte yandan, Hindistan’ın da geçtiğimiz ay Ay’a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # Rusya uzay # uzay aracı
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