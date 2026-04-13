Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nün 10'uncusu Şili'ye uzandı

Gıda, beslenme ve metabolizma alanlarındaki bilimsel çalışmaların toplum sağlığına katkısını ve uygulanabilirliğini teşvik etmek amacıyla verilen Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün 10’uncu yıl kazananı açıklandı.

Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden Biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin, bu yılki ödülün sahibi oldu. Ulusal ve uluslararası bilim dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende San Martin, ödülünü Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker’in elinden aldı.

PATATES KABUKLARINDAN B12 VİTAMİNİ TAŞIYICI SİSTEMİNE

San Martin liderliğinde yürütülen ve birincilik getiren proje, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarının yenilikçi bir sağlık teknolojisine dönüştürülmesini temel alıyor. Çalışma kapsamında, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan ve yüksek emilime sahip bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi (film) geliştirildi. Üretilen bu filmler, ağız içinde 60 saniyeden daha kısa bir sürede eriyerek Vitamin B12'nin doğrudan emilmesini ve sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor.

MURAT ÜLKER: ÜLKER AİLESİ OLARAK GURUR DUYUYORUZ

Murat Ülker, Ülker ailesi olarak kendini bilime ve insanlığa hizmet etmeye adamış isimleri desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şirketin kurumsallaşma sürecine ve vakfın vizyonuna değinen Ülker, şu ifadeleri kullandı:“Kurucumuz Sabri Ülker’in hayatına baktığınızda, aslında çok net bir ilke görürsünüz: İnsana fayda sağlamak… Onun ‘Başarının temelinde önce çalışmak, sonra dürüstlük, sonra da kalite gelir’ sözü, bizim iş yapış biçimimizin de temelini oluşturdu. Ben kendi kuşağımdaki en genç bireydim. Yani en küçük çocuk. Aslında bundan memnundum çünkü bu bana yaramazlık imkanı sağlıyordu. Haşarı değildim ama meraklıydım ve denerdim her şeyi. Şimdi ben neredeyse şirketteki en yaşlıyım. Tabii bu demek ki bizim şirketimiz genç bir organizasyon. Şimdi çok şükür 2000 yılında Sabri Bey’in liderliğinde Yıldız Holding’i kurarak başlattığımız kurumsallaşmayla Sabri Ülker Vakfı’nda da Sabri Ülker’in torunları iş başında. Meryem ve Yahya Ülker’e teşekkür eder, başarılar dilerim.”

YAHYA ÜLKER: BİLİMİN ETKİ ALANI KÜRESELLEŞMELİ

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker ise vakfın kuruluşundan itibaren benimsediği insan sağlığına katkı sağlayacak çalışmaları destekleme hedefini artık daha geniş bir çerçeveye taşıdıklarını vurguladı. Ödül programının uluslararası bir platforma dönüştüğünü belirten Yahya Ülker, “İçinde bulunduğumuz çağda, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar giderek daha karmaşık hale geliyor. Gıda, beslenme, sürdürülebilirlik ve hayat kalitesi… İşte tam da bu yüzden bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz de Sabri Ülker Vakfı olarak 2009’dan bu yana tek bir soruya odaklanıyoruz: Bilim, insan hayatını nasıl daha iyi bir hale getirir? Çünkü biz şuna inanıyoruz: Bilimin gerçek değeri insan hayatına dokunduğu yerde ortaya çıkar. 10 yıl önce küçük bir adım attık. Bugün o adım dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturan bir yapıya dönüştü. Bu ödül artık sadece bir ödül değil; fikirlerin buluştuğu, iş birliklerinin doğduğu, bilimin birlikte üretildiği bir platform. Artık programımız farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren küresel bir etkileşim alanı. Çünkü biliyoruz ki geleceği kimse tek başına inşa edemez. Gelecek birlikte üretenlerin olacak. Bilim varsa umut vardır ve biz o umudu birlikte büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Geliştirdiği projenin vizyonu ve bilim dünyasındaki yerine dair açıklamalarda bulunan San Martin, çalışmalarının temel hedefinin bilimsel verileri pratik çözümlere dönüştürmek olduğunu vurguladı. Ödül organizasyonunun küresel çapta farklı araştırmaları görünür kılmasına dikkat çeken San Martin,“Ödül kazanan çalışmam, bilimsel bilginin insan hayatına doğrudan dokunan çözümlere dönüşebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Sağlık ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan yaklaşımların, geleceğin beslenme ve halk sağlığı çözümlerinde belirleyici olacağına inanıyorum. Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün küresel ölçekte genişleyerek farklı coğrafyalardan araştırmaları görünür kılması ve araştırmamın da bu platformda takdir edilmesi benim için büyük bir mutluluk ve onur.” iafedelerini kullandı.