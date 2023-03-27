Sahte e-Devlet sitelerine dikkat: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Site sizden aidat durumunuzu öğrenmek için bir form doldurmanızı istiyor ve TC kimlik numaranızla birlikte kart bilgilerinizi girmenizi talep ediyor. Bunları yaptıktan sonra da "Banka ile iletişime geçiliyor" uyarısıyla birlikte sistem bu bilgileri kullanarak kartınızdan çekim yapıyor ve dolandırılmış oluyorsunuz.

Bu tip önemli işlerinizi yaparken sahte sosyal medya reklamlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Site URL'sinin e-Devlet’e ait olup olmadığını kontrol etmeniz gerkiyor. Fakat sosyal medya reklamları üzerinden yapılan yönlendirmelerde bu detaylar gözden kaçabiliyor. Ayrıca kredi kartı aidat iadeleri için e-Devlet üzerinde böyle bir sistem olmadığını ve aidat işlemi için bankanızla temasa geçmeniz gerekmektedir.

Kaynak: Superhaber.com