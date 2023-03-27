Sahte e-Devlet sitelerine dikkat: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Dolandırıcılar yeni yöntemlerle kullanıcıları ağına düşürmeye devam ediyor. Son dönemde sahte e-Devlet siteleri ile dolandırıcılar, bu yöntemi kullanmayı arttırdı. Bu sahte siteler, "kredi kartı aidat ödemesi" adı altında vatandaşların bilgilerini çalıyor.
Siber dolandırıcıların son dönemde en çok kullandığı yöntemlerden biri de sahte e-Devlet siteleri. Uzun süredir dolandırıcıların kullandığı bir yöntem olan sahte e-Devlet siteleri son dönemde daha da artmaya başladı. Normalden ayırt edilmesi oldukça zor olan bu sahte e-Devlet siteleri, sosyal medya platformlarına reklam bile vermeye başladı.
KREDİ KARTI AİDAT İADE YÖNTEMİYLE KULLANICILARI AĞINA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞILIYOR
Sosyal medya platformlarında dolaşırken karşınıza çıkan reklamlarda "Kredi Kartı Aidat İade" ödemeleri başladı gibi reklamlar çıkabilir. Bunlar dolandırıcıların sahte e-Devlet siteleriyle kullanıcıları ağına düşürmeye çalıştığı sisteler. Reklama tıkladığınızda sizi otomatik olarak sahte bir e-Devlet sitesine yönlendiriyor.
Site sizden aidat durumunuzu öğrenmek için bir form doldurmanızı istiyor ve TC kimlik numaranızla birlikte kart bilgilerinizi girmenizi talep ediyor. Bunları yaptıktan sonra da "Banka ile iletişime geçiliyor" uyarısıyla birlikte sistem bu bilgileri kullanarak kartınızdan çekim yapıyor ve dolandırılmış oluyorsunuz.
Bu tip önemli işlerinizi yaparken sahte sosyal medya reklamlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Site URL'sinin e-Devlet’e ait olup olmadığını kontrol etmeniz gerkiyor. Fakat sosyal medya reklamları üzerinden yapılan yönlendirmelerde bu detaylar gözden kaçabiliyor. Ayrıca kredi kartı aidat iadeleri için e-Devlet üzerinde böyle bir sistem olmadığını ve aidat işlemi için bankanızla temasa geçmeniz gerekmektedir.
Kaynak: Superhaber.com