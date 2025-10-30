Samsung Galaxy S26 geliyor! Yeni özellikler, kamera ve tasarım detayları belli oldu

S26 SERİSİNDE YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ DÖNEM

Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte cihaz içi ve bulut destekli yeni nesil Galaxy AI teknolojisini öne çıkarıyor. Metin özetleme, canlı çeviri, görsel arama ve üretken düzenleme özellikleri artık daha hızlı çalışacak. Yapay zeka görevleri enerji tasarrufuna odaklanacak; bu sayede pil süresi uzarken ısı yönetimi de iyileşecek.

2 NM EXYNOS 2600 VE SNAPDRAGON SEÇENEĞİ

Galaxy S26 ailesinde 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600 işlemci kullanılacak. Bazı bölgelerde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 seçeneğiyle satışa sunulacak. Samsung’un hedefi CPU-GPU dengesinde daha kararlı performans ve yüksek verimlilik. Ayrıca kablosuz tarafta yeni bir Exynos bağlantı çipi gündemde.

YENİ KAMERA SENSÖRLERİ GELİYOR

Samsung, S26 serisinde yeni kamera sensörleri kullanacağını resmi olarak doğruladı. Ana sensörde dinamik aralık artarken düşük ışık performansı iyileşecek. Ultra modelde telefoto tarafında ince ayar yapılması bekleniyor. Portre ve yakınlaştırma geçişleri daha doğal hale getirilecek.

TASARIMDA “DAHA İNCE” PROJE

Galaxy S26 Edge modelinin iptal edildiği söylentileri güçlenirken, şirket içinde “More Slim” kod adlı yeni bir projenin konuşulduğu belirtiliyor. Bu model, S26 serisinden ayrı bir takvimle piyasaya çıkabilir. Çerçeve ve ağırlıkta küçük ama hissedilir incelmeler bekleniyor; dayanıklılık sınıfı korunacak.

EKRAN VE PİL TARAFINDA VERİMLİLİK ARTIYOR

Yeni LTPO AMOLED ekran, parlaklık ve titreşim (PWM) oranlarında iyileştirme sunacak. Ultra modelde düz panel seçeneği korunabilir. Pil verimliliği, yazılım optimizasyonları ve 2 nm sürecin etkisiyle artacak. Şarj hızında büyük değişim beklenmiyor, ancak ısı yönetimi daha dengeli hale getirilecek

ONE UI 8 TABANLI YAZILIM

Galaxy S26 ailesi One UI 8 tabanlı yazılımla gelecek ve kısa sürede 8.5 sürümüne güncellenecek. Yapay zeka ayarları sistemin geneline yayılacak; kamera uygulamasında sahneye özel AI önerileri kullanılacak. Güvenlik yamaları aylık düzenini koruyacak.

TANITIM TAKVİMİ VE FİYAT ÇERÇEVESİ

Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtımı Ocak yerine Mart 2026 dönemine sarkabilir. Ülkelere göre yonga seti ve depolama kombinasyonları değişiklik gösterecek. Ultra modeli yine serinin en yüksek fiyat etiketine sahip olacak. Taban modellerde ise başlangıç depolaması artırılabilir.