Samsung Galaxy S26 vs S25: Neler değişti?

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi teknoloji gündemine hızlı girdi. Peki Samsung S26 ile S25’i kıyasladığımızda gerçekten hissedilir bir fark var mı? Kullanıcıların en çok merak ettiği konu bu. Çünkü yeni modele geçmek her zaman mantıklı olmayabilir. Yeni serinin teknik detaylarına ve güncel modellere Samsung Galaxy S26 Hepsiburada sayfası üzerinden de göz atmak mümkün. Bu rehberde iki model arasındaki temel farkları sade ve net biçimde inceliyoruz.

Performans, kamera ve pil kısmında iddialı değişikliklerden söz ediliyor. Ama her yenilik günlük kullanımda aynı şekilde kendini göstermez. O yüzden sadece teknik verilere bakmak yetmez; gerçek hayatta nasıl hissettirdiğine de göz atmak şart. Dilerseniz şimdi gelin ayrıntılara birlikte bir bakalım.

GALAXY S26 VE S25 TASARIM KARŞILAŞTIRMASI

İlk bakışta tasarımda devasa bir değişiklik yok gibi duruyor. Ama Samsung S26 ve S25 yan yana koyunca, o ufak değişiklikler günlük kullanımda fark yaratıyor. Samsung bu sefer daha rafine bir tarz benimsemiş. Özellikle çerçeve inceliği ve arka yüzey detayları dikkat çekiyor.

S26 modelinde daha ince çerçeveler öne çıkıyor. Bu sayede ekran-gövde oranı biraz daha artmış görünüyor. Ayrıca elde tutuş hissi de iyileştirilmiş. Üreticiler artık yalnızca görünümü değil ergonomiyi de önceliklendiriyor.

Öne çıkan tasarım farkları:

Daha ince ekran çerçeveleri

Güncellenmiş kamera modülü görünümü

Ağırlık optimizasyonu

Daha modern renk seçenekleri

Ayrıca malzeme kalitesinde premium his korunuyor. Samsung genelde bu segmentte geri adım atmaz. Tasarım tarafındaki değişim devrimsel değil, fakat dikkatli kullanıcıların fark edebileceği seviyede diyebiliriz.

EKRAN ÖZELLİKLERİ: GERÇEK FARKLAR VE DEĞERLENDİRME

Galaxy S26 ile S25 arasındaki ekran farklılıkları teknik olarak sınırlı ama net şekilde ortaya çıkıyor. S26’nın ekranı, selefi S25’e göre biraz daha büyük olarak sızdırılan teknik tablolarla gösteriliyor. Bu da daha geniş bir görüntü alanı sunuyor.

Yeni modelin ekran büyüklüğü yaklaşık 6,3 inç olurken, S25’in ekranı 6,2 inç olarak raporlanıyor. Bu fark, özellikle medya tüketimi ve geniş oyun ekranı isteyen kullanıcılar için küçük ama hissedilebilir bir avantaj yaratabilir.

Her iki modelde de ekran teknolojisi Dynamic AMOLED 2X olarak devam ediyor. Ayrıca her iki telefonda da 120 Hz adaptif yenileme hızı bulunuyor, ki bu akıcı kaydırma ve animasyon geçişleri sağlıyor. Parlaklık değerleri ise sızıntılarda hemen hemen aynı seviyede gösteriliyor.

Öne çıkan ekran farkları kısa şekilde şöyle:

Ekran boyutu: S26:6,3″, S25: 6,2″

S26:6,3″, S25: 6,2″ Teknoloji: Her ikisi de Dynamic AMOLED 2X

Her ikisi de Dynamic AMOLED 2X Yenileme hızı: 120 Hz adaptif her iki modelde

120 Hz adaptif her iki modelde Parlaklık: Benzersiz seviyede, sızdırılan bilgilerde fark yok

Bu yüzden ekran tarafında değişim büyük bir devrim değil, daha çok daha büyük panel ve aynı kaliteli görüntünün korunması üzerine yoğunlaşmış görünüyor.

Günlük kullanımda S26 ekranı biraz daha geniş ve aynı yüksek yenileme hızını koruyor. Eğer kullanıcı için ekran boyutu veya medya deneyimi önemliyse bu fark küçük de olsa olumlu bir gelişme sayılabilir.

PERFORMANS VE İŞLEMCİ: GERÇEK TEKNİK GELİŞMELER

Samsung Galaxy S26 ile S25 arasındaki performans farkı somut teknik yükseltmelerle geliyor, fakat bu fark günlük kullanımda radikal değişimden ziyade arayüz akıcılığı ve uzun vadeli verimlilik üzerine yoğunlaşıyor.

Yeni S26 başta Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyi taşıyacak şekilde sızdırılan teknik bilgilerde yer alıyor. Bu çip, önceki nesil Snapdragon 8 Elite’e kıyasla daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

Aynı zamanda Samsung’un kendi Exynos 2600 çip seti de S26 modellerinde görev yapmak üzere planlanıyor. Bu yeni Exynos, daha yeni üretim süreci ve geliştirilmiş çekirdek yapısı sayesinde önceki Exynos yongalarına göre daha rekabetçi bir performans vaat ediyor.

Performans anlamında şu temel farklar göze çarpıyor:

İşlemci: S26’da Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600, S25’te ise Snapdragon 8 Elite yer alacak.

S26’da Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600, S25’te ise Snapdragon 8 Elite yer alacak. RAM: Her iki modelde de 12 GB RAM standardı korunuyor.

Her iki modelde de 12 GB RAM standardı korunuyor. Depolama: S26’da taban depolama artık 256 GB, S25’te 128 GB olarak başlamaktaydı.

Bu teknik yükseltme günlük akışta daha akıcı bir deneyim sağlamakta. Özellikle uygulamalar arası geçişler ve ağır görevlerde fark hissedilebilir durumda. Ayrıca yeni işlemci mimarisi, grafik performansını ve yapay zekâ destekli işlemleri de iyileştiriyor

KAMERA KARŞILAŞTIRMASI: S26 VE S25

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S25’in kamera donanımları kağıt üzerinde neredeyse aynı görünüyor. Bunun anlamı şu: sensörler ve lens yapılandırması büyük ölçüde benzer kalmış durumda. Bu yüzden donanım farkı açısından büyük bir sıçrama yok.

Her iki modelde de arka tarafta üçlü kamera sistemi var:

50 MP ana kamera

10 MP telefoto lens (3x optik zoom)

12 MP ultra geniş açı sensörü

12 MP ön kamera

Bu dizilim hem S25’te hem S26’da aynı kalıyor. Bu da demek oluyor ki Samsung, S26’da kamera donanımını büyük ölçüde korumuş. S26 modeli ile farkları için Samsung S25 Hepsiburada üzerinde detaylı bir inceleme yapabilirsiniz.

Yani günlük hayatta çektiğiniz fotoğraflarda aynı lens kombinasyonu ile karşılaşmanız muhtemel. Bu, genel kalite açısından kötü bir şey değil çünkü S25’in kamera performansı zaten çok iyiydi.

Samsung yazılım tarafında yapay zekâ destekli iyileştirmeler ve görüntü işleme algoritmaları ekliyor. Bu tür yazılım odaklı optimizasyonlar, kameralar aynı donanıma sahip olsa bile düşük ışık veya detay işleme gibi noktalarda fark yaratabilir.

BATARYA VE ŞARJ: S26'DA GERÇEKTEN NE DEĞİŞTİ?

Pil kapasitesi, Samsung S26 vs S25 karşılaştırmasında en somut farklardan biri olarak öne çıkıyor. Galaxy S26’ın bataryası yaklaşık 4.300 mAh olarak sızdırılan teknik bilgilerde yer alıyor, oysa S25’te bu değer 4.000 mAh’dı. Bu da yaklaşık %7-8 daha yüksek kapasite anlamına geliyor.

Bu artış, kağıt üzerinde küçük gibi görünse bile daha uzun kullanım süresi vaat ediyor. Çünkü yeni nesil çip seti ve güç yönetimi iyileştirmeleri, enerji verimliliğini artırarak ekran açık kalma süresini daha da ileri taşıyabilir.

Batarya ve şarj özelliklerinde öne çıkan teknik noktalar:

Samsung Galaxy S25: 4.000 mAh pil kapasitesi

4.000 mAh pil kapasitesi Samsung Galaxy S26: 4.300 mAh pil kapasitesi

4.300 mAh pil kapasitesi Kablolu şarj: Her iki modelde de 25 W seviyesinde kalması bekleniyor

Her iki modelde de 25 W seviyesinde kalması bekleniyor Kablosuz şarj: Her iki modelde destek mevcut

Bu noktada şarj hızında büyük bir sıçrama yok; 25 W kablolu ve 15-20 W kablosuz şarj gibi mevcut standartlar korunuyor. Ancak pil kapasitesindeki artış, özellikle yoğun kullanımda ekstra birkaç saatlik ekran süresi sağlayabilir.

S26’nın bataryası teknik olarak daha büyük ve bu da S25’e göre geri planda daha uzun ömür sağlıyor.

YAZILIM VE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ: S26'DA YENİ NE VAR?

Samsung Galaxy S26 serisi, sadece donanım yükseltmeleriyle değil yeni nesil yapay zekâ özellikleri ve yazılım iyileştirmeleriyle de gündemde. Bu değişimler, günlük kullanım deneyimini daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni modellerde Samsung, Google Gemini, Perplexity ve geliştirilmiş Bixby desteğini bir araya getirerek daha geniş bir AI ekosistemi sunuyor. Bu sayede kullanıcılar farklı yapay zekâ asistanları arasında tercih yapabiliyor ve görevlerini daha hızlı tamamlayabiliyorlar.

S26 serisinde One UI 8 (Android 16 tabanlı) yazılımı ile birlikte fotoğraf, doküman tarama ve içerik üretimine odaklanan AI araçları geliyor. Örneğin:

AI destekli fotoğraf düzenleme

Belgeleri otomatik tarayarak PDF’e dönüştürme

Proaktif öneriler ve bağlamsal performans iyileştirmeleri

Bu tür özellikler, sıradan görevleri otomatikleştirip kullanıcının işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ayrıca Samsung, uzun yazılım desteği politikasıyla S26 modeline uzun yıllar güvenlik ve sistem güncellemesi sunmayı planlıyor. Bu, telefonun ömrünü uzatan önemli bir avantaj.

S26 modelinde yazılım ve AI tarafında yapılan iyileştirmeler, günlük kullanımda akıllı öneriler, yaratıcı içerik araçları ve genel sistem akıcılığı açısından S25’e göre anlamlı bir fark yaratacak gibi görünüyor. Bu yüzden yazılım, Galaxy S26’nın en dikkat çeken satış noktalarından biri olarak öne çıkmakta.

S25 KULLANICILARI S26'YA GEÇMELİ Mİ?

Özellikle yapay zekâ tarafındaki gelişmeler nedeniyle geçiş mantıklı görünüyor. Çünkü Samsung Galaxy S26 yalnızca donanım güncellemesi sunmuyor. Asıl sıçrama yazılım ve AI entegrasyonunda yaşanıyor.

S26’da yeni nesil işlemci daha güçlü bir NPU ile geliyor. Bu, cihaz içi yapay zekâ işlemlerini hızlandırıyor. Gerçek zamanlı çeviri, gelişmiş fotoğraf düzenleme ve bağlamsal öneriler artık daha akıcı çalışıyor. Eğer telefonu üretkenlik, içerik üretimi veya yoğun çoklu görev için kullanıyorsanız bu fark doğrudan hissedilir.

Bunun yanı sıra One UI’nin yeni sürümü daha derin AI entegrasyonu sağlıyor. Akıllı öneriler sistem geneline yayılmış durumda. Kamera yazılımı daha gelişmiş sahne analizi yapıyor. Belgeleri düzenleme, metin özetleme ve görsel üretim gibi özellikler artık daha entegre çalışıyor.