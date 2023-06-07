Soğuk havalar cep telefonların pil ömrünü kısaltır mı?

SOĞUK HAVALAR NEDEN CEP TELEFONUN BATARYASINI ETKİLER?

Akıllı telefonlarınız da lityum iyon piller kullanır. Bu piller bir elektrolit sıvısı içerir. Telefonunuz çok soğursa, bu sıvı aynı kilerdeki bal gibi kristalleşebilir. Bu durumda, elektrik aküden düzgün bir şekilde akmaz. Akış sağlamayan elektrik, kötü pil ömrüne neden olur.