Soğuk havalar cep telefonların pil ömrünü kısaltır mı?
Kış soğuklukları cep telefonlarınıza iyi gelmeyebilir. Birdenbire "tehlikeli pil ömrü" uyarısı alıyorsanız, soğuk havalardan kaynaklı problemler olabilir.
Soğuk havalar, akıllı telefon kullanıcılarının pil ömrü konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor. Artan şikayetler sonrasında telefon üreticileri, kullanıcıların bu konuda endişelenmemeleri gerektiğini açıkladı.
Kullanıcılar, soğuk havalarda telefonların kendiliğinden kapanmaları ve pil ömürlerinin kısaldığını iddia ediyor. Teknoloji markaları, düşük veya yüksek sıcaklık koşullarının, cihazın çalışma düzeninin değişmesine neden olabileceğini açıklıyor.
Bu değişiklik pil ömrünün geçici olarak kısalması ve anlık kapanmalar olabiliyor. Akıllı telefonları, normal sıcaklığın olduğu ortamlara getirdiğinizde bu problemin ortadan kalkacağı açıklandı. Geçici olarak etkilenen telefonlar, soğuk havanın aksine sıcak havada daha büyük tehlikeye giriyor. Sıcak havalarda telefonların pil ömrü kalıcı olarak kısalabiliyor.
SOĞUK HAVALAR NEDEN CEP TELEFONUN BATARYASINI ETKİLER?
Akıllı telefonlarınız da lityum iyon piller kullanır. Bu piller bir elektrolit sıvısı içerir. Telefonunuz çok soğursa, bu sıvı aynı kilerdeki bal gibi kristalleşebilir. Bu durumda, elektrik aküden düzgün bir şekilde akmaz. Akış sağlamayan elektrik, kötü pil ömrüne neden olur.
Bazı nadir durumlarda, telefonunuzun tamamen kapanmasına da neden olabilir. Neyse ki, sıcak bir yere geçtiğinizde telefonunuz normal şekilde çalışmaya başlar.