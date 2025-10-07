Şok olay! 13 yaşındaki çocuk ChatGPT’deki sorusu nedeniyle tutuklandı

ABD’nin Florida eyaletinde 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, ders sırasında ChatGPT’ye “Arkadaşımı sınıfın ortasında nasıl öldürürüm?” sorusunu sorduğu için polis tarafından tutuklandı.

DENETİM SİSTEMİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, okul cihazlarında öğrencilerin dijital aktivitelerini izleyen Gaggle adlı yapay zekâ destekli denetim sistemi sayesinde ortaya çıktı. Sistem, öğrencinin yaptığı bu aramayı “yüksek tehdit seviyesi” olarak işaretleyip okul yönetimini uyardı. Bunun üzerine polis devreye girdi ve çocuk kısa süre içinde gözaltına alındı.

Tutuklanan 13 yaşındaki öğrenci, sorguda “sadece şaka yaptım” ifadesini kullandı ancak ChatGPT’de yaptığı kaygı verici arama yetkililer tarafından ciddiye alındı. Yerel polis, öğrencinin okulda birine zarar verme niyetine dair somut kanıt bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

YAPAY ZEKÂ DENETİMİ TARTIŞILIYOR

ABD’de birçok okulda kullanılan Gaggle sistemi, öğrencilere verilen cihazlarda e-posta, belge, sohbet ve arama kayıtlarını tarayarak şiddet, intihar ya da tehdit içeren ifadeleri tespit etmeye çalışıyor. Sistem, bu tür içerikleri risk düzeyine göre sınıflandırıp gerektiğinde okul yönetimine veya güvenlik birimlerine otomatik uyarı gönderiyor.

Amacı potansiyel tehlikeleri önceden tespit etmek olan bu sistem, zaman zaman öğrenci mahremiyetini ihlal ettiğigerekçesiyle eleştiriliyor.



Florida’daki olay, yapay zekâ teknolojilerinin hem güvenlik hem de özgürlük açısından nasıl bir denge kurması gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.