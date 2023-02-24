Sons Of The Forest çıktı! Sons Of The Forest ne kadar?
Endnight Games'in geliştirdiği hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest erken erişim ile piyasaya sürüldü. Oyunseverler, "Sons of the Forest kaç TL?" şeklinde arama yapmaya başladı. İşte detaylar...
Oyunseverlerin beklediği Sons Of The Forest erken erişim ile satışa sürüldü. Steam'de Erken Erişim ile piyasaya sürülen Sons of the Forest'ın fiyatı şu an steam'de 280 TL.
The Forest'ın devamı niteliğindeki Sons of the Forest, steam'den istek listesine en çok eklenen oyun oldu.
SONS OF THE FOREST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: INTEL CORE I5-8400 / AMD RYZEN 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 570 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: INTEL CORE I7-8700K / AMD RYZEN 5 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080Ti / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Kaynak: Fotomaç