Sosyal medyada yeni akım tehlikesi

"Hakkımda bildiklerine dayanarak, hayatımın şu anda nasıl göründüğüne dair bir görsel oluştur"... Sosyal medyanın yeni akımı yapay zekâ teknolojisi ChatGPT.

Sosyal medyanın yeni akımı, ne kadar masum görünse de birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Kişisel verileri topluyor.

Peki ChatGBT akımı kullanıcıları ne gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Özellikle son günlerde sosyal medyada popüler hale gelen görsel oluşturma akımı ciddi bir şekilde sosyal medyada paylaşılıyor. Bu görseller işin tehlikeli boyutunu gösteriyor. Burada bu görseller sizin sorduğunuz sorular, merak ettiğiniz bilgiler ve araştırdığınız bilgiler ve dil işlevsellerin bileşkesinden oluşuyor ve bunlar görsel bir şekilde sunuluyor. Fakat bu akım masum gibi görünse de kullanıcıların kişisel erileri işlendiği ve dijital ayak izi olarak ifade ettiğimiz bütün verilerimizin, bilgilerimizin depolu olarak ortaya koyan çok ciddi bir sorun ile karşı karşıyayız. Bu akımda aslında bizim bütün bilgilerimizin, verilerimizin hatta telefonlarımızın dinlendiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.