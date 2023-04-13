Soylu gençlere Togg ile tur attırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makam aracı Togg ile gezmek isteyen gençlerin isteğini yerine getirdi.

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Direksiyona geçerek Togg ile şehir merkezinde trafiğe çıkan Soylu, arabayla gezmek isteyen gençleri gidecekleri yere kadar götürdü.

Arabaya binen gençlerden biri, Togg ile gittikleri anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, gençlerden birinin "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" sorusu üzerine Soylu, "Biz normalde de dururuz." dedi.

Gençlerin "Sayın Bakanım taksiciler size bakıyor, el sallayın isterseniz." demesi üzerine Soylu, taksi şoförü ve yolcuya el sallayarak, "Hayırlı günler, Allah'a emanet." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bakan Soylu # togg

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