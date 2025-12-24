Steam çöktü mü? Hesaplara giriş yapılamıyor, satın alma işlemleri aksıyor

25 Aralık günü dünya çapında çok sayıda oyuncu, Steam platformunda yaygın erişim problemleriyle karşılaştığını bildirdi. Kullanıcılar, hesaplara giriş sırasında hata aldıklarını, hesaplarına erişemediklerini ve farklı hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Platformu yöneten Valve tarafından kesintinin nedeni ve ne zaman giderileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmaması, sorunun kaynağına dair belirsizliği artırıyor.

Erişim sıkıntılarının ardından sosyal medya platformlarında “Steam çöktü mü?” sorusu kısa sürede gündemde üst sıralara yükseldi. Kullanıcılar yalnızca giriş problemleri değil, oyun indirme ve mağaza işlemleri ile web sitesi üzerinden yapılan satın alma süreçlerinde de aksaklıklar yaşandığını belirtiyor.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Oyuncuların geri bildirimlerine göre platformda bağlantı ve erişim kesintileri devam ediyor. Birçok kullanıcı; hesaba giriş, oyun indirme ve ödeme işlemleri sırasında hata aldığını dile getiriyor.

Valve cephesinden sürece ilişkin resmi açıklama beklenirken, sorunların ne zaman tamamen giderileceği ise henüz bilinmiyor.