Steam çöktü mü? Steam ağına bağlanılamıyor hatası nedir?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun kullandığı Steam, 4 Mayıs 2026 akşam saatlerinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Türkiye’de de yoğun şekilde hissedilen kesinti nedeniyle kullanıcılar platforma giriş yapmakta zorlandı.

STEAM NEDEN AÇILMIYOR?

Akşam saatlerinden itibaren artan şikayetlerde, kullanıcıların “Steam ağına bağlanılamıyor” uyarısıyla karşılaştığı görüldü. Sorun sadece girişle sınırlı kalmadı; mağaza sayfası, topluluk bölümü ve bulut servislerinde de aksaklıklar yaşandı. Bazı kullanıcılar “Hata Kodu: -118” uyarısı aldığını bildirdi.

Kesinti sırasında Steam Cloud verilerinin senkronize edilemediği, arkadaş listesinin yüklenmediği ve oyun içi bağlantı özelliklerinin çalışmadığı aktarıldı. Bu durum, aktif olarak oyun oynayan kullanıcıları da doğrudan etkiledi.

STEAM NE ZAMAN DÜZELİR?

Arıza takip platformlarında paylaşılan verilere göre, kısa sürede çok sayıda kullanıcı erişim sorunu bildirdi. Problemin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı; Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da da eş zamanlı olarak yaşandığı görüldü.

Kesintiye ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, sorunun teknik bir altyapı kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Kullanıcılar, platformun ne zaman tamamen normale döneceğini merak ediyor.