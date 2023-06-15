Su altında en iyi çeken kameralar: Tatilde su altını keşfedin

THİEYE İ60+

Thieye İ60+ bu listenin en uygun fiyatlı kamerası. Ancak fiyat performans olarak bakıldığında oldukça başarılı ve güzel bir ürün. Thieye İ60+ su geçirmez kabı ile beraber kullanıldığında 60 metreye kadar suya dayanıklı. Üstelik su altı çekimlerine özel olarak hazırlanmış bir Aqua modu var. Bu sayede su altında çekim yaparken daha doygun renkler ve iyi bir netleme performansı sağlıyor.

