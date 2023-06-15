Su altında en iyi çeken kameralar: Tatilde su altını keşfedin
Bayram tatilinin ve yaz aylarının gelmesiyle, vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Aynı zamanda su altına dalmayı sevenler, su altı kameraları sorguluyor. İşte su altında en iyi çeken kameralar.
Eğer su altında keşif yapmayı ve bunları kaydetmek istiyorsanız, bu haber size göre. İşte su altında en iyi çeken kameralar...
THİEYE İ60+
Thieye İ60+ bu listenin en uygun fiyatlı kamerası. Ancak fiyat performans olarak bakıldığında oldukça başarılı ve güzel bir ürün. Thieye İ60+ su geçirmez kabı ile beraber kullanıldığında 60 metreye kadar suya dayanıklı. Üstelik su altı çekimlerine özel olarak hazırlanmış bir Aqua modu var. Bu sayede su altında çekim yaparken daha doygun renkler ve iyi bir netleme performansı sağlıyor.
SJCAM SJ5000X ELİTE
SJCAM Sj5000X Elite tatmin edici özelliklere sahip bir fiyat performans ürünü. 4K video kaydı yapabilen SJCAM Sj5000X Elite 12 MP çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekebiliyor. 170, 140, 110 ve 70 derecelik ayarlanabilir izleme açıları ile her duruma göre lens açısı seçebilme imkanı sunuyor. Tatmin edici bir stabilizasyona sahip olan SJCAM Sj5000X Elite içerisinde bir jiroskop sensörüne sahip. Su geçirmez kabı ile 30 metreye kadar suya dayanıklı hale geliyor ve bu sayede derin su altı çekimlerinde dahi iyi bir performans sunuyor.
THİEYE T5 EDGE
Thieye T5 Edge uygun fiyata üst düzey özellikler sunan bir kamera modeli. 4K video ve 20 MP çözünürlüğe fotoğraflar çekebiliyor. Kutu içerisinden çıkan özel uzaktan kumandası ile kameranın birçok fonksiyonu kontrol edilebiliyor. Bunun yanında telefon uygulaması ile akıllı telefonunuza bağlayabilir ve tüm kamera kontrollerini telefonunuz üzerinden yapabilirsiniz. Üstelik Thieye T5 Edge Wi-Fi üzerinden canlı yayın özelliğine sahip.