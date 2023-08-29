Süper mavi Ay heyecanı başladı! Yılın en büyük ve parlak Ay'ı ne zaman görülecek?

Ay gözlemcileri bu ay mavi Ay ile ekstra bir heyecan yaşıyor. Süper mavi ay terimi iki ay olayının birleşimini ifade eder: süper Ay ve mavi Ay. Bu iki etkinliğin birleşimi, gökyüzü gözlemcilerini büyüleyen, görsel açıdan büyüleyici bir görüntü yaratıyor.

SÜPER MAVİ AY TARİHLERİ

2023 Süper Mavi Ay'ı 30-31 Ağustos gecesi meydana gelecek, çarşamba gecesi başlayacak ve perşembe sabahının erken saatlerine kadar sürecek. Ay, bir ay içinde Dünya'ya olabildiğince yakın olduğundan normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek. Aynı gün Ay, Satürn gezegenine yaklaşacak.

MAVİ AY TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA?

Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak. Gökyüzüne bakanlar bu saatte en parlak ve büyük bir şekilde Mavi Ay'ı görebilecekler.

DOLUNAY'IN BİR AYDA İKİ KEZ GÖRÜLME NEDENİ

Dolunay, doğudan batıya gökyüzünde en uzun süre görünen evredir. Akşamdan sabaha kadar geceyi süsler ve yeryüzünü aydınlatır. Dolunayın bu eşsiz görsel yönü tarih boyunca toplumlarda bir kültür de oluşturmuştur. Normalde bir ay boyunca ay evreleri birer adet görünürler. Ancak astronomik olaylar, uzun zaman sürecinde iki kez görülmelerine sebep olabilmektedir.

SÜPER MAVİ AY NEYE BENZİYOR?

Süper mavi ay aslında mavi değildir ancak parlaktır. Süper Mavi Ay, normal dolunaylara göre %16 daha parlak ve %14 daha büyüktür.

MAVİ AY'IN GÖRÜLME SIKLIĞI

NASA'ya göre Mavi Aylar her iki ila üç yılda bir meydana gelir. Dolunaylar arasında kabaca 29,5 gün olduğundan Şubat ayında hiçbir zaman aylık Mavi Ay yaşanmayacak, çünkü ortak yılda yalnızca 28 gün ve artık yılda 29 gün var.