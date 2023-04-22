Sürücülerin en çok memnun kaldığı orta ölçekli 11 SUV otomobil

Consumer Report, tüketici geri dönüşlerine dayanarak en çok memnun kalınan 11 orta ölçekli SUV'u listeledi. Öncelikle sürücülere "Yeniden araba almak zorunda kalsanız bu arabayı alır mıydınız?" sorusu soruldu. Olumlu yanıt verme oranına göre ise araçlar herhangi bir sıralama olmadan açıklandı.

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Sürücülerin en çok memnun kaldığı orta ölçekli 11 SUV otomobil - Resim: 1 1 11

ACURA MDX

Acura MDX, Japon otomobil üreticisi Honda tarafından 2000 yılından beri lüks Acura bölümü altında üretilen üç sıra koltuklu orta boy lüks bir crossover SUV.

Sürücülerin en çok memnun kaldığı orta ölçekli 11 SUV otomobil - Resim: 2 2 11

TOYOTA HIGHLANDER

 Toyota tarafından 2000 yılından beri üretilen üç sıra koltuklu orta boy bir crossover SUV'dur.

Sürücülerin en çok memnun kaldığı orta ölçekli 11 SUV otomobil - Resim: 3 3 11

LEXUS GX

 4Runner'ın birçok özelliği GX'te de ortaya çıkıyor, sadece daha konforlu ve lüks bir pakette.

Sürücülerin en çok memnun kaldığı orta ölçekli 11 SUV otomobil - Resim: 4 4 11

TOYOTA 4RUNNER

Toyota 4Runner, Toyota'nın 1984 yılından beri ürettiği SUV modelidir.