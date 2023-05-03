OGM envanterine alınan T70 helikopterine yeni ismi verildi: Nefes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 'OGM Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, envantere katılan uçak ve helikopterleri inceleyerek, pilotlardan bilgi aldı. Erdoğan, yerli ve milli T70 helikopterin isminin 'Nefes', yangın yönetiminde önemli bir unsur olarak devreye sokulan ve Türkiye ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan insanlı keşif uçağına da isminin 'Otağ' olduğunu açıkladı.

YANGIN SÖNDÜRME HAVA FİLOSUNDA KAÇ ARAÇ VAR?

Alınan yeni araçlar ile orman yangınlarıyla mücadelede güçlü bir hava filosu oluşturuldu. Bu yıl 75 helikopter, 21 uçak, 8 İHA olmak üzere toplam 104 hava aracıyla orman yangınlarına karşı etkin mücadele sağlanacak. OGM hava güçlerinin 2000'li yılların başında 85 ton olan toplam su atma kapasitesi, bu yıl itibarıyla toplam 431 tona ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, yangın söndürme filosu, ağırlıklı olarak milli kaynaklardan temin edilecek 41 adet hava aracı ile daha da güçlendirilecek. Milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek olan ve 4 ton su atma kapasitesine sahip 10 helikopter için de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile 208 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 1546 arazöz, 2 bin 456 ilk müdahale aracı ve diğer iş makineleriyle toplam 4 bin 981 kara aracı sahada olacak. Bu sayı 2002 yılında 1107 iken 21 yılda 4 kat artırılmış oldu. Orman yangınlarıyla mücadelede 25 bin orman personeli ve 462 kişilik Orman Arama Kurtarma Timi de kara gücünün asli aktörleri olarak görev yapacak.