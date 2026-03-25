Tasarım özellikleri bağımlılık yaptı: Meta ve YouTube'a 3 milyon dolar tazminat cezası

ABD’de görülen davada mahkeme, sosyal medya platformlarının “sonsuz kaydırma” ve algoritmik önerilerle kullanıcıyı bağımlı hale getirdiğine hükmetti. Bu özelliklerin kaygı ve depresyona yol açtığı gerekçesiyle Meta ve YouTube’a toplam 3 milyon dolar tazminat cezası verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD’de sosyal medya platformlarına yönelik dikkat çeken bir karar çıktı. San Francisco’da görülen davada mahkeme heyeti, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ile YouTube’un tasarım özellikleri nedeniyle bir kullanıcıyı “bağımlı hale getirdiğine” hükmetti.

Davada, 20 yaşındaki K.G.M’nin açtığı dava kapsamında platformların kullanıcı üzerinde psikolojik zarar oluşturduğu değerlendirildi. Mahkeme, söz konusu platformların kullanıcıya “acı ve ıstırap ile diğer mali yükler” getirdiği gerekçesiyle toplam 3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Karara göre tazminatın yüzde 70’lik kısmı Meta tarafından karşılanacak. Kalan bölüm ise YouTube’a ait olacak.

SONSUZ KAYDIRMA VE İÇERİK ÖNERİLERİ

Davacı K.G.M, platformların özellikle “sonsuz kaydırma” ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle bağımlılık yarattığını, bu süreçte kaygı ve depresyon yaşadığını öne sürmüştü. Davada ayrıca sosyal medya platformlarının, sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı iddiası da yer aldı.

Öte yandan New Mexico’da görülen ayrı bir davada da Meta hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, şirketin platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

youtube bağımlılık
