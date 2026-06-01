Teknoloji devi düğmeye bastı: Milyonlarca kısır sivrisinek doğaya bırakılacak

Google, 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı, yapay zeka ve robotik sistemlerin kullanılacağı sivrisineklerle hastalıkları önleme projesinde yeni bir aşamaya geçiyor. Şirkete ait Debug.com sitesinde konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "zararlı sivrisineklerin hastalık yaydığına, faydalı sivrisineklerin ise onları durdurabileceğine" dair ifadelere yer verildi.

DÜNYADAKİ EN ÖLÜMCÜL HAYVAN TÜRÜ

Projeyi anlatan web sitesinde sivrisineklerin doğadaki konumu ve taşıdıkları riskler detaylandırıldı. Platformda, "Sivrisinekler diğer tüm hayvanların toplamından daha fazla insanı öldürüyor. Aedes aegypti türü, her yıl yüz milyonlarca insanı hasta eden dang humması, Zika, sarı humma ve Chikungunya gibi hastalıkları taşıyor. Ve bu hastalıklar her zamankinden daha hızlı yayılıyor." değerlendirmesi kamuoyuyla paylaşıldı.

BAKTERİ ENFEKTE EDİLMİŞ SİNEKLER KULLANILACAK

ABD medya kuruluşlarının konuyu yakından takip eden haberlerinde projenin teknik boyutuna da değinildi. Medyada yer alan bilgilere göre Google, proje kapsamında "ısıran sivrisinekler yerine, doğal olarak oluşan bir bakteri olan Wolbachia ile enfekte edilmiş" erkek sivrisinekleri doğaya salmayı planlıyor.

Bu yöntemin amacının, laboratuvarda hazırlanan bu erkek sivrisineklerin vahşi dişi türleriyle çiftleştiğinde yavrularının hayatta kalamayacağı ve bunun da zamanla "sivrisinek popülasyonlarının baskılanmasına yardımcı olacağı" kaydedildi.

Hazırlıkları süren ve doğanın dengesine müdahale içeren bu geniş çaplı planın hayata geçebilmesi için resmi mercilerin onayı gerekiyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Google'ın sunduğu proje teklifi şu an ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından detaylı bir incelemeden geçiyor. Ajansın 32 milyon sivrisineğin salınımına ilişkin nihai kararını 5 Haziran'da açıklaması planlanıyor.