Teknoloji ürünlerinde vergi kalkıyor: İşte yeni fiyatlar

Bildiğiniz gibi önümüzdeki mayıs ayında Türkiye’de genel seçim yapılacak. Birçok siyasi parti ve ittifak çeşitli vaatlerde bulundu. Fakat bugün itibariyle netleşen ilk ortak vaat belli oldu. Yani seçim sonuçlarına göre kim kazanırsa kazansın, bu vaat gerçekleşecek. Peki neyden bahsediyoruz? Teknolojik ürünlerden alınan vergi, gençler için bir seferlik kalkıyor.

Teknolojik ürünlerden alınan vergi kalkıyor! ÖTV’siz, KDV’siz ve tümden vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar?

Şu anda aktif siyasette bulunan tüm partiler olmasa da içlerinde bulundukları ittifaklar tarafından yapılan açıklama ve paylaşımlara baktığımız zaman, eğitim öğrenim hayatı devam eden gençlere özel bir vaatte bulunduklarını görüyoruz. Buna göre önümüzdeki mayıs ayında gerçekleşecek seçimin ardından teknolojik ürünlerden alınan vergi kalkıyor.