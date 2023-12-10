Time Yayınladı! İşte Ylın En İyi 10 Oyunu...

1- ALAN WAKE II

Cauldron Lake'in altında duran, kâbus gibi bir karanlık gerçeklik. Karanlık Dünya, rüya mantığıyla çalışır. Sürekli değişir ve tekrarlar, özünü onunla etkileşime geçen zihinlerden alır. Alan Wake bu dünyanın derinliklerinde mahsur kalmıştır, korkuları ve hikâyeleri etrafında gerçeğe dönüşüyordur.