Time Yayınladı! İşte Ylın En İyi 10 Oyunu...
2023 yılı geride kalırken haftalık yayın yapan Time dergisi de yılın en iyi 10 oyununu sıraladı. İşte ABD'li dergiye göre yılın en popüler 10 oyunu...
1- ALAN WAKE II
Cauldron Lake'in altında duran, kâbus gibi bir karanlık gerçeklik. Karanlık Dünya, rüya mantığıyla çalışır. Sürekli değişir ve tekrarlar, özünü onunla etkileşime geçen zihinlerden alır. Alan Wake bu dünyanın derinliklerinde mahsur kalmıştır, korkuları ve hikâyeleri etrafında gerçeğe dönüşüyordur.
2-BALDUR'S GATE 3
Oyun, Faerun'u işgal eden ve onlara illithid kurbağa yavruları yerleştirmek için tutsak alan zihin yüzücüler hakkında bir hikaye anlatıyor. - onları büyüleyip Mind Flayer'lara dönüştürebilen parazitler.
3- MARVEL'S SPIDER-MAN 2
Listede 3. sıra, birçoğumuzun çocukluktaki hayal kahramanı olan Spider-Man'a ait. Insomniac Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon-macera oyunu aynı zamanda Spider-Man serisinin ikinci ana oyunu.
4- THE LEGENDS OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM
Nintendo tarafından Nintendo Switch için geliştirilen ve yayınlanan bir 2023 aksiyon-macera oyunu.