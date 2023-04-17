Togg dünyaya ne zaman açılacak?

Arından küresel potansiyeller belirlenecek. Dünyaya açılma süreci fabrikanın üretim kapasitesi ile orantılı olarak yürütülecek.

Otoriteler elektrikli otomobilde kırılma yılı olarak 2025'i işaret ediyor. Togg işte bu tarihte vites yükseltecek. Yeni üretim kapasitesi ve modelleri ile piyasaya çıkacak.

Kaynak: TRT haber.com