Togg ön sipariş ne zaman yapılacak?

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?

Togg’dan yapılan açıklama şu şekilde:

- Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkını sağlayan NFT açık artırmasını 2023 yılı içinde gerçekleştirecek ve ilgili serinin teslimatlarına 29 Ekim tarihinden itibaren başlayacaktır.

- Ertelenen NFT açık artırmasına katılmak için hesabında AVAX olan kullanıcılar, 2023 yılı içinde koşulları değiştirilmeden yapılacak NFT açık artırmasına mevcut AVAX’larıyla katılıp, 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu’na sahip olma hakkını sürdürebileceklerdir.

- Dijital cüzdanlarında AVAX olan kullanıcılar söz konusu AVAX’larını cüzdanlarından çekebilecekleri gibi, dilerlerse cüzdanlarında tutmaya devam edip NFT açık artırmasına katılabileceklerdir.