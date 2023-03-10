Togg ön sipariş ne zaman yapılacak?
Togg, 5 Şubat’ta NFT açık artırmasını, deprem felaketleri nedeniyle 6 Şubat’ta durdurdu. Durdurulan NFT açık arttırmasının Togg planlarında değişikliğe neden olmadığını açıklandı. Peki, Togg ön sipariş ne zaman ve nereden yapılacak?
Togg’dan deprem nedeniyle ertelenen Togg NFT açık arttırmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Deprem günü durdurulan NFT açık arttırmasının Togg planlarında değişikliğe neden olmadığını açıklandı. Togg yeniden web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak.
TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN YAPILACAK?
Marka açıklamasında, mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak, siparişleri ve siparişlerin teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacağını duyurdu.
TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLECEK?
Togg’dan yapılan açıklama şu şekilde:
- Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkını sağlayan NFT açık artırmasını 2023 yılı içinde gerçekleştirecek ve ilgili serinin teslimatlarına 29 Ekim tarihinden itibaren başlayacaktır.
- Ertelenen NFT açık artırmasına katılmak için hesabında AVAX olan kullanıcılar, 2023 yılı içinde koşulları değiştirilmeden yapılacak NFT açık artırmasına mevcut AVAX’larıyla katılıp, 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu’na sahip olma hakkını sürdürebileceklerdir.
- Dijital cüzdanlarında AVAX olan kullanıcılar söz konusu AVAX’larını cüzdanlarından çekebilecekleri gibi, dilerlerse cüzdanlarında tutmaya devam edip NFT açık artırmasına katılabileceklerdir.
TOGG AKILLI CİHAZLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Togg, 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihaz üretecek ve akıllı cihazlar yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecek.