Togg ön sipariş sayısı kaç oldu?
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için ön sipariş süreci sona erdi. Toplamda 177 bin 467 ön sipariş geldi.
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli, 17 Mart'ta ön siparişle satışa sunuldu. Şirket, bugüne kadar alınan ön siparişler hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, C-segment SUV modeli 'T10X' için ön başvuruarın başladığı tarihten bugüne kadar toplamda 177 bin 467 ön sipariş geldiği belirtildi.
Paylaşımda, araçların ilk sahiplerini belirleyecek çekilişin, yarın şirketin 'Youtube' kanalından gerçekleştirileceği duyuruldu.
Kaynak: DHA
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