TOGG yollara çıkmaya hazırlanıyor: Ön sipariş süreci yakında başlıyor

Paylaşımda TOGG akıllı cihazlarının ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte TOGG resmi web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden başlatılacağı belirtildi.

YENİ LİG YARIŞMASI İPTAL EDİLDİ

Ön sipariş dönemi sona erdiğinde ise 2023 yılı içinde TOGG akıllı cihazı almaya hak kazananların ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğinin belirleneceği bir çekiliş yapılacağı da belirtildi.