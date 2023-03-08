TOGG yollara çıkmaya hazırlanıyor: Ön sipariş süreci yakında başlıyor
TOGG, resmi Twitter hesabı üzerinden ön sipariş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte TOGG resmi web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden başlatılacağı belirtildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte başlatılacağı açıklandı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Dünya çapında büyük ses getiren TOGG'un sürücülerle buluşma süreci hızla ilerliyor. Test sürüşlerine ilişkin videolar peş peşe paylaşılan yerli otomobilin ön sipariş sürecine ilişkin de önemli bir gelişme yaşandı.
ÖN SİPARİŞ SÜRECİ YAKINDA BAŞLIYOR
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından ön sipariş sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda TOGG akıllı cihazlarının ön sipariş sürecinin yakın bir tarihte TOGG resmi web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden başlatılacağı belirtildi.
YENİ LİG YARIŞMASI İPTAL EDİLDİ
Ön sipariş dönemi sona erdiğinde ise 2023 yılı içinde TOGG akıllı cihazı almaya hak kazananların ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğinin belirleneceği bir çekiliş yapılacağı da belirtildi.