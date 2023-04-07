Togg yüklü TIR'lar yolda

20 BİN KULLANICI ALACAK

Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedi doğrudan kullanıcılara teslim edilecek. İlk teslimatlar, yapılan paylaşım ile başlamış oldu.