Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

PLAKA AYRINTISI

34 EE 2071 plakalı Togg, Emine Erdoğan adına tescil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi.