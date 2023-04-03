Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un bugünden itibaren yollarda görülmeye başlanacağını söyleyen Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un bugünden itibaren yollarda görülmeye başlanacağını söyleyen Erdoğan, ''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilinin üretmek nasip oldu.'' dedi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'da teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg teslim edildi.
Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim edildi.
PLAKA AYRINTISI
34 EE 2071 plakalı Togg, Emine Erdoğan adına tescil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi.
İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.
Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- 'Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.