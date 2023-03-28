Togg'dan sonra ikinci yerli otomobil!
Yerli otomobil Togg heyecanı sürerken, Bursa İnegöl'de altı sanayicinin bir araya gelerek oluşturduğu elektrikli otomobil projesi "Amperino" 2025 yılında seri üretime geçecek. 3 kişilik ilk elektrikli mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım 150 kilometre yol gidebilecek.
Otomotiv sektöründe yerli üretimin sayısı artıyor. Togg'dan sonra şimdi de "Amperino" marka elektrik otomobil için İnegöl'de tesis kuruluyor. Ayrıca Amperino elektrikli aracın sipariş alacağı tarih de belli oldu.
İnegöl'de faaliyet gösteren Saloni Mobilya, Erhun Mobilya Ekipmanları, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik güçlerini birleştirerek geçtiğimiz yıl kamuoyuna elektrikli araç projesi Amperino'yu duyurmuştu.
SERİ ÜRETİMİ 2025'TE
2023 yılı sonunda aracın ilk prototipi çıkarılıp, tip testi alındıktan sonra 3 kişilik aracın seri üretimine 2025 yılında başlanacak. Şehir içi kullanıma uygun olacak Amperino'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, projenin nasıl ortaya çıktığını, gelişimini ve hedeflerini anlattı.
2019 yılında şehir içi elektrikli otomobil üretme kararı alıp bunu kamuoyuna duyurduklarını belirten Yakup Canseven, şunları söyledi:
- Bunu yaptığımızda inanın bir mühendisimiz bile yoktu. Tek teknik kişi matematik mühendisi olarak bendim. Erhun bünyesinde mühendislerimiz var ama elektrikli araç ve otomotiv alanında uzman bir teknik ekibimiz yoktu.
- Projeyi, Saloni ve Erhun'un üretim ve ticari başarısından dolayı bizlere güvenlerinin tam olduğunu bildiğimiz bu arkadaşlarımıza anlattık. Bu güvenle arkadaşlarımız bize inandılar ve projeye ortak oldular.
- Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor Türkiye'de ilk defa üretildi.
- Biz teknolojilerini geliştirdik ve İstanbul'da savunma sanayine hizmet veren, motor üreten Femsan firmasıyla paylaşıp motoru geliştirdik. Motorun Ar-Ge'si ve üretimi tamamlandı, şu an ikinci versiyon şasemizde o motoru denemiş olacağız.