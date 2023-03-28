Togg'dan sonra ikinci yerli otomobil!

2019 yılında şehir içi elektrikli otomobil üretme kararı alıp bunu kamuoyuna duyurduklarını belirten Yakup Canseven, şunları söyledi:

- Bunu yaptığımızda inanın bir mühendisimiz bile yoktu. Tek teknik kişi matematik mühendisi olarak bendim. Erhun bünyesinde mühendislerimiz var ama elektrikli araç ve otomotiv alanında uzman bir teknik ekibimiz yoktu.

- Projeyi, Saloni ve Erhun'un üretim ve ticari başarısından dolayı bizlere güvenlerinin tam olduğunu bildiğimiz bu arkadaşlarımıza anlattık. Bu güvenle arkadaşlarımız bize inandılar ve projeye ortak oldular.