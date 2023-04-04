Togg'un fiyatı ne kadar? Togg kaç paradan satılacak? İşte Togg'un dudak uçuklatan fiyatı!
Togg için ön sipariş süreci tamamlanmış ve çekilen kuraların ardından Togg'un ilk sahipleri belli olmuştu. Togg'un fiyatı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki Togg'un fiyatı ne kadar? Togg kaç paradan satılacak? Togg'un fiyatı dudak uçuklattı! Detaylar haberimizde...
"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" isminin kısaltması olan Togg'da ön sipariş süreci tamamlanmış ve Togg marka arabaların ilk sahipleri belli olmuştu.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'da teslimat süreci başladı. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanı, ''Bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu.'' dedi.
Togg’da ödeme işlemlerini tamamlayan kullanıcıların araçlarını teslim alma süreci de başlıyor. Teslimatlar aracın versiyonlarına göre değişiklik gösterecek. Öncelikle bu aydan itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023.
Togg ile ilgili yeni gelişmeler devam ederken Togg'un fiyatına ilişkin araştırmalarda sürüyor. Peki Togg fiyatı ne kadar? Togg kaç paradan satılacak? İşte Togg'un dudak uçuklatan fiyatı...