Togg'un fiyatı ne kadar? Togg kaç paradan satılacak? İşte Togg'un dudak uçuklatan fiyatı!

Togg’da ödeme işlemlerini tamamlayan kullanıcıların araçlarını teslim alma süreci de başlıyor. Teslimatlar aracın versiyonlarına göre değişiklik gösterecek. Öncelikle bu aydan itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023.