Togg'un şarj maliyeti: Tek dolum ve aylık giderleri ne kadar?
Togg, ilk modeli T10X’in teslimatlarına bu hafta başlıyor. Togg’da teslimat dönemine geçilmesiyle birlikte gözler, elektrikli araçları şarj etme maliyetlerine çevrildi. Peki, Togg'un tek dolum ve aylık gider ne kadar?
Togg, ilk modeli T10X’in teslimatlarına bu haftadan itibaren başlayacak. Ancak, kullanıcıların kafasında halen şarj istasyonları ve dolum maliyetleriyle ilgili birçok soru işareti yer alıyor.
İşte Togg’un satışa çıkan ilk versiyonları ve 1 Nisan itibarıyla geçerli olan yeni elektrik tarifesi üzerinden elektrikli araçların şarj maliyetleri...
TOGG TEK DOLUM MALİYETİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Nisan 2023 itibarıyla belirlediği yeni fiyatlara göre, 240 kWh’ın üzerinde enerji tüketen konutlar için vergiler dahil kWh başına 2.21 TL ücretlendirme uygulanıyor.
İşyerleri için ise tarife 1 kWh/3.78 TL olarak belirlenmiş durumda. Buna göre, Togg’un 52,4 kWh (314 km menzil) bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL, işyerinden 198 TL giderle deposunu doldurabiliyor. Aracın Togg’un hızlı şarj istasyonu Trugo’dan şarj olma maliyeti ise 418,6 TL’ye ulaşıyor.
TOGG'UN AYLIK MALİYETİ
Togg’un 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip (523 km menzil) uzun menzilli diğer versiyonu ise evden 195,5 TL’ye, işyerlerinden 334,5 TL’ye ve hızlı şarj istasyonu Trugo’dan 707,1 TL’ye tamamen deposunu dolduruyor.
Ayda 1.500 km mesafe kat eden bir Togg sahibinin enerji gideri evden yaklaşık 600 TL, iş yerinden yaklaşık 1000 TL ve hızlı şarj istasyonundan 2 bin TL’yi buluyor.
Söz konusu 1.500 kilometreyi benzinli bir otomobille yapmanın maliyeti ise bir depo (50 litre) araçla ortalama 500 kilometre kat edildiği düşünüldüğünde güncel fiyatlarla 3000 TL’yi aşıyor.
AYDA 1.500 KM YOL YAPAN ELEKTRİKLİ ARACIN MALİYETİ
Evden 575 TL,
• Şarj istasyonundan 2000 TL,
• İşyerinden 990 TL,
• Benizli araç 3000 TL.
• 88.5 kWh’lık batarya kapasitesi dikkate alınmıştır.
Kaynak: Hürriyet.com.tr