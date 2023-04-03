Togg'un şarj maliyeti: Tek dolum ve aylık giderleri ne kadar?

TOGG'UN AYLIK MALİYETİ

Togg’un 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip (523 km menzil) uzun menzilli diğer versiyonu ise evden 195,5 TL’ye, işyerlerinden 334,5 TL’ye ve hızlı şarj istasyonu Trugo’dan 707,1 TL’ye tamamen deposunu dolduruyor.

Ayda 1.500 km mesafe kat eden bir Togg sahibinin enerji gideri evden yaklaşık 600 TL, iş yerinden yaklaşık 1000 TL ve hızlı şarj istasyonundan 2 bin TL’yi buluyor.

Söz konusu 1.500 kilometreyi benzinli bir otomobille yapmanın maliyeti ise bir depo (50 litre) araçla ortalama 500 kilometre kat edildiği düşünüldüğünde güncel fiyatlarla 3000 TL’yi aşıyor.