Türkiye yarın 5G'ye geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme serüveninde kritik bir eşiğe gelindiğini duyurdu.

23 Şubat 1994’te başlayan mobil iletişim yolculuğu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek resmi törenle 5G safhasına taşınacak. Bakan Uraloğlu, bu geçişi "mobil haberleşme tarihinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

1 NİSAN’DA 81 İLDE KADEMELİ BAŞLANGIÇ

Türkiye’nin 5G stratejisi, yayılım hızı ve kapsama alanı hedefleriyle netleşti. Yarın gerçekleştirilecek resmi ilanın ardından süreç şu takvimle işleyecek:

Resmi Başlangıç: 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde hizmet kademeli olarak devreye alınacak.

Tam Kapsama Hedefi: Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye’nin her noktasının 5G altyapısıyla buluşturulması hedefleniyor.

Teknolojik Altyapı: Yerli ve milli imkanların ön planda tutulduğu bir geçiş süreci yönetilecek.

HABERLEŞMENİN ÖTESİNDE: SEKTÖREL DÖNÜŞÜM KAPIDA

5G teknolojisi sadece yüksek veri hızı sunmakla kalmayacak; sanayiden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda yapısal değişiklikleri beraberinde getirecek. Bakan Uraloğlu, yeni nesil haberleşmenin dokunacağı kritik alanları şu şekilde sıraladı: