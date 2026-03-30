Türkiye yarın 5G'ye geçiyor
Mobil iletişimde 32 yıllık yolculuğun en büyük adımı yarın atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilan edilecek 5G teknolojisi, 1 Nisan'da 81 ilde sahaya iniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme serüveninde kritik bir eşiğe gelindiğini duyurdu.
23 Şubat 1994’te başlayan mobil iletişim yolculuğu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek resmi törenle 5G safhasına taşınacak. Bakan Uraloğlu, bu geçişi "mobil haberleşme tarihinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
1 NİSAN’DA 81 İLDE KADEMELİ BAŞLANGIÇ
Türkiye’nin 5G stratejisi, yayılım hızı ve kapsama alanı hedefleriyle netleşti. Yarın gerçekleştirilecek resmi ilanın ardından süreç şu takvimle işleyecek:
Resmi Başlangıç: 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde hizmet kademeli olarak devreye alınacak.
Tam Kapsama Hedefi: Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye’nin her noktasının 5G altyapısıyla buluşturulması hedefleniyor.
Teknolojik Altyapı: Yerli ve milli imkanların ön planda tutulduğu bir geçiş süreci yönetilecek.
HABERLEŞMENİN ÖTESİNDE: SEKTÖREL DÖNÜŞÜM KAPIDA
5G teknolojisi sadece yüksek veri hızı sunmakla kalmayacak; sanayiden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda yapısal değişiklikleri beraberinde getirecek. Bakan Uraloğlu, yeni nesil haberleşmenin dokunacağı kritik alanları şu şekilde sıraladı:
- Ulaşım ve Sanayi: Akıllı ulaşım sistemleri, otonom sürüş teknolojileri ve akıllı fabrikaların verimliliği artacak.
- Sağlık ve Medya: Uzaktan sağlık uygulamaları yaygınlaşacak, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığı yeni bir standart kazanacak
- Tarım: İleri tarım teknolojileri ile verimlilik ve izlenebilirlik maksimize edilecek.