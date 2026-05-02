Türkiye'nin ilk kayıtlı insansı robotu CANİKMAN Samsun'da öğrencilerle buluştu

Samsun Canik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı, Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN'ın katılımına sahne oldu.

"Employment 5.0: Integrating Young People into the Digital Future" projesi kapsamında gençlerle bir araya gelen CANİKMAN, üniversite öğrencilerine dijital CV hazırlama ve girişimcilik konularında eğitim verdi. Daha önce belediye bünyesinde göreve başlayan robot, bu etkinlikte öğrencilerle doğrudan iletişim kurarak tecrübelerini paylaştı.

ROBOT CANİKMAN'DAN GENÇLERE YAPAY ZEKA DESTEKLİ KARİYER TÜYOLARI!

30 Nisan ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen projede, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler veriliyor. Söyleşi formatında gerçekleşen buluşmada CANİKMAN, katılımcıların yönelttiği soruları tek tek yanıtladı. Geleceğin iş dünyasına uyum sağlama konusunda bilgiler aktaran robot, özellikle yapay zeka destekli kariyer planlamasına dair sunduğu örneklerle öğrencilerin dikkatini çekti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 12 farklı ilden Samsun'a gelen 18-30 yaş aralığındaki 30 genç, proje kapsamında dijital dönüşüm, freelance ekonomi ve işveren beklentileri gibi konularda eğitim alıyor. Hayatlarında ilk kez bir robotla karşılaştıklarını belirten öğrenciler, CANİKMAN'ı büyük bir merakla dinlediklerini ve eğitim sürecinin oldukça eğlenceli geçtiğini ifade etti. Etkinlik sırasında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Teknoloji Atölyesi Eğitmeni Zehra Kaya da robot hakkında öğrencilere kapsamlı bilgiler verdi. Koordinatörlüğünü Yönetim ve Bilişim Sistemleri Derneği'nin üstlendiği projede Canik Belediyesi, Yeşilmarmara Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği ortak kuruluşlar olarak yer alıyor. Proje yetkilileri, teknolojinin gençlerle buluşturulmasının önemini vurgulayarak, bu yenilikçi uygulamaların gençlerin dijital geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Programın sonunda, gençlerin dijital iş piyasasına donanımlı bir şekilde girmeleri ve gençlik istihdam politikalarına katkı sunmaları hedefleniyor. CANİKMAN'ın etkinlikteki aktif performansı ise teknolojinin eğitim alanındaki rolüne dair somut bir örnek oluşturuyor.