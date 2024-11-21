Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyette: Teknolojide yeni bir dönem başlıyor

Türkiye, teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir adım attı ve ilk kuantum bilgisayarını faaliyete geçirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu önemli gelişmenin Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye’nin yerli kuantum bilgisayarı, klasik bilgisayarların çözmekte zorlandığı karmaşık problemleri çok daha hızlı ve verimli şekilde çözebilecek özelliklere sahip. Bu ileri teknoloji, sağlık, yapay zeka, enerji ve finans gibi pek çok alanda devrim yaratabilecek potansiyele sahip.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu adım, ülkemizin küresel teknoloji yarışındaki konumunu güçlendirecek ve genç nesiller için yeni fırsatlar yaratacak" dedi. Kuantum bilgisayarın teknik detayları ve olası kullanım alanları şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

QUANT!

TOBB ETÜ, 5 Kubit Kuantum Bilgisayarı (QuanT) hayata geçirerek Türkiye’de kuantum bilgisayar çağını başlattı. Gelişmiş ülkelerin, stratejik öneme sahip güvenli iletişim ve veri saklama yöntemleri konusunda milyarlarca dolar yaptırım yaptığı bu alanda TOBB ETÜ’nün çalışması ses getirdi.

'TEKNOLOJİ DÜNYASINDAKİ TARİHİ BİR ADIM'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye’nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtım Töreni programına katılarak ülkemizin teknoloji dünyasında attığı tarihi bir adıma daha şahitlik ettik.

TOBB ETÜ tarafından tasarlanan yerli kuantum bilgisayar; kriptografi, yapay zeka, savunma sanayisi ve malzeme bilimi gibi birçok alanda ülkemizin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Üniversite bünyesinde kurulacak olan "Kuantum Ekosistemi" ile genç araştırmacılarımıza yerli donanım ve bileşen geliştirme imkanı sağlanması ve kuantum teknolojileri alanında çalışmaya teşvik edilmesi son derece önemlidir.

Bu vesileyle projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, Türkiye Yüzyılı’nın Milli Teknoloji Hamlesi olan ilk yerli kuantum bilgisayarımız 'QuanT'ın, tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."