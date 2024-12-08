Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A hizmete girecek

Türkiye uzay yarışında önemli bir adım kat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.



Uraloğlu yazılı açıklama yaptı. Türksat 6A'nın 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınacağını duyurdu.



Bakan, ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını anımsattı. Uydunun 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve 8 ayrı sistemde yüzlerce teste tabi tutulduğunu aktardı.



Güç, uydu yönetim, yörünge yönelim ve kontrol, kimyasal itki, elektrikli itki, ısıl kontrol, telemetri, telekomut, mesafe ölçüm ve faydalı yük alt sistem testleri uygulandı. Uydu bütün testleri başarıyla geçti.



Uraloğlu, Türkiye'nin sadece bir haberleşme uydusu üreterek 250 milyon dolar ihracat geliri elde edebileceğini söyledi.