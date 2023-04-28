Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'te: Metaverse, robot köpek gibi teknolojiler görücüye çıkarıldı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festivale yağmurlu havaya aldırış etmeden binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Tuzla Belediyesi de bu önemli festivalde yerini aldı.

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Tuzla Belediyesi de dünyanın en büyük festivallerinden biri olan TEKNOFEST’teki yerini aldı.

T9 Çadırında yer alan Tuzla Belediyesi standında Metaverse alanları, Bilgi Evi öğrencilerinin yaptığı robotlar, Tuzla Belediyesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin maskotu ola robot köpek ziyaretçilere açıldı.

Festivalin ilk gününde alana gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Artık Türkiye, milli ürünleri dünyaya ihraç eden bir duruma gelmiştir” dedi.

Türkiye’nin başarılarını sıralayan Başkan Yazıcı, bağımsız bir Türkiye için Savunma Sanayi’nin önemine de dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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