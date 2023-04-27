Uçaklar gökyüzünde neden yavaş ilerliyormuş gibi görünür?

Bu durumun literatürdeki adı ise “hareket paralaksı”. Görüş alanınızı bir çerçeve olarak düşünün, bu çerçeve boyunca sabit bir hızla hareket eden nesneler daha yakın olduklarında, daha uzak bir mesafede olduklarından daha hızlı hareket ediyorlarmış gibi algılanırlar.

İşte, bu duruma “hareket paralaksı” denir. Bu fenomen, hareket eden nesnenin kendisine göre veya nesneye göre hareket eden gözlemciye (arabada seyahat ederken uçağa bakan bize) göre geçerlidir.