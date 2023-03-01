Uzayda hava durumu nasıldır?
Uzay hava durumunun uzaydaki insanlar ve uydular için öneminin yanı sıra Dünya’nın atmosferinde de önemli değişimlere sebep olduğu bilinmektedir. Peki uzayda hava nasıldır.?
“Uzay hava durumu”, hem Dünya çevresindeki uydu-ların sağlıklı çalışıp çalı-şamayacağı, hem de uzaya (özellikle günümüz söz ko-nusu olduğunda Uluslara-rası Uzay İstasyonu’na) gönderilen uzay insanla-rının sağlıklı kalıp kalamayacağına dair risklerin değerlendirilmesi amacıyla dikkatlice takip edil-mekte, üstelik de profesyoneller kadar amatör uzay meraklılarıyla da bu bilgiler paylaşılmaktadır.
Uzay hava durumunun uzaydaki insanlar ve uydu-lar için öneminin yanı sıra Dünya’nın atmosferinde de önemli değişimlere sebep olduğu bilinmektedir. Uzay havasındaki değişimler hem Dünya manye-tosferinin yapısını etkileyebilir, hem de kutup ışık-larının (Aurora) sıklığın-da ve belirginliğinde rol oynar. Hatta uzay havasının kimi du-rumlarda Dünya yüzeyine de doğrudan etkileri ola-bilmektedir.
Uzay ortamının “uzay havası” olarak adlandırı-lan etkilerinin ana kay-nağı Güneş’tir. Güneş’te gerçekleşen değişimler Dünya’ya ulaşan Güneş kaynaklı X-ışını ve yük-sek enerjili parçacık akı-larında değişimlere se-bep olur.Güneş, evrensel standart-lara göre zayıf bir X-ışını kaynağı olsa da bize çok yakın olması onu gökyü-zündeki en güçlü X-ışını kaynağı haline getirir. Güneş’ten gelen X-ışınları “taç küre” (korona) olarak adlandırılan Güneş’i çev-releyen ve Güneş’ten milyonlarca km ötelere kadar uzanan plazmadan kaynaklanır .
Güneş’ten gelen yüksek enerjili yüklü parçacıkla-rın kaynakları ise taç küreden seyahatine başla-yan saniyede yaklaşık 300 ile 750 km hızlara sahip parçacıklardan meydana gelen Güneş rüzgârları ile Güneş rüzgârlarının “sürekli doğasına” kontrast oluşturan ve bir nevi “fırtınayı” andıran taç küre kütle atımları (coronal mass ejections – CME) ola-rak sıralanabilir.
Taç küre kütle atımları, ya da diğer bir deyişle “Gü-neş fırtınaları”, eğer atımdan kaynaklanan parça-cıkların hareket doğrultusu üzerinde Dünya’mız yer alıyorsa Dünya ve Dünya çevresindeki yakın uzay üzerinde önemli etkilere sebep olacak nite-liktedir. Bazı taç küre kütle atımlarının Dünya’mız üzerindeki elektrik şebekelerine önemli etkileri olabileceği, uydulara büyük zararlar verebileceği ve böylece haberleşmeden ulaşıma kadar pek çok sektörü olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. 1859’daki Güneş fırtınası dönemin telgraf sistemini felç etmiş; 1989’daki Güneş fırtınası ise Kanada Quebec’te 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep olmuştur. Taç küre kütle atımlarının belki de tek güzel etkisi, sayıları ve şiddetleri artan kutup ışık-larıdır (Aurora). Güçlü bir Güneş fırtınası Dünya’yı vurursa kutup ışıkları ABD’nin kuzey eyaletleri ile Orta ve Batı Avrupa gibi kutuptan çok uzaktaki böl-gelerde bile kendini gösterebilir.
Güneş rüzgârları ise yaklaşık 11 yıllık Güneş dön-güsüne bağlı değişim gösterir. Güneş lekelerinin az sayıda olduğu Güneş minimumu dönemlerinde Güneş rüzgârlarından kaynaklanan parçacık akısı da azalır; öte yandan Güneş lekele-rinin çoğaldığı Güneş maksimumları dönemlerinde Güneş rüzgârı da kuvvetlenmektedir. Güneş rüzgârı kuvvetlendikçe hem “helyosfer” olarak adlandırılan Güneş Sistemi’ni sarıp sarmalayan yuvar yapı ge-nişler hem de Dünya’mızın manyetosferinin şekli ve yapısında önemli değişimler meydana gelir. Güneş rüzgârlarına etkisinin yanı sıra Gü-neş döngüleri taç küre kütle atımlarının sıklığını ve şiddetini de etkiler: Güneş maksimumlarında daha fazla sayıda ve şiddetli taç küre atımları görülmesi daha olasıdır.
11 yıllık Güneş döngüsü dönem dönem farklı ka-rakterde seyredebilir. Güneş döngüsünün 11 yıllık “periodiğimsi” değişiminin yanı sıra daha uzun periyotlu değişimler gösterdiği düşünülse de fosil kayıtlarından yararlanarak Güneş döngüsünün ka-baca 9-11 yıl aralığında bir kararlı periyoda milyon-larca yıldır sahip olduğu söylenebilmektedir. Yine de kimi dönemlerde hiç Güneş maksimumunun yaşanmadığı ya da çok zayıf maksimumlar yaşan-dığı görülmektedir. Örneğin “Maunder minimumu” olarak adlandırılan 1645-1715 arasında Güneş etkin-liği (leke sayısı) minimum düzeyde kalmış, hatta Güneş’in bu özel durumunun Avrupa’daki “mini bu-zul çağını” tetiklediği de öne sürülür olmuştur.