Uzayda hava durumu nasıldır?

“Uzay hava durumu”, hem Dünya çevresindeki uydu-ların sağlıklı çalışıp çalı-şamayacağı, hem de uzaya (özellikle günümüz söz ko-nusu olduğunda Uluslara-rası Uzay İstasyonu’na) gönderilen uzay insanla-rının sağlıklı kalıp kalamayacağına dair risklerin değerlendirilmesi amacıyla dikkatlice takip edil-mekte, üstelik de profesyoneller kadar amatör uzay meraklılarıyla da bu bilgiler paylaşılmaktadır.

Uzay hava durumunun uzaydaki insanlar ve uydu-lar için öneminin yanı sıra Dünya’nın atmosferinde de önemli değişimlere sebep olduğu bilinmektedir. Uzay havasındaki değişimler hem Dünya manye-tosferinin yapısını etkileyebilir, hem de kutup ışık-larının (Aurora) sıklığın-da ve belirginliğinde rol oynar. Hatta uzay havasının kimi du-rumlarda Dünya yüzeyine de doğrudan etkileri ola-bilmektedir.